LIVEBLOG: Situatie in Fryslân zorgelijk; 91 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Mondkapjes op in openbare ruimtes. De horeca dicht om 22.00 uur 's avonds. Maximaal drie mensen op bezoek. Met het aantal besmettingen, nemen ook de coronamaatregels toe. De overheid en de besturen van de Veiligheidsregio's zijn bijna constant in overleg over wat ze nu moeten doen om het virus een halt toe te roepen. Maar sommige besluiten roepen wel vragen op.

Daarom is voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân Sybrand Buma vanmiddag vanaf 16.00 uur een uur lang te gast in ons radioprogramma Weistra op Wei, om al JOUW vragen te beantwoorden.

Stel je vraag hier

Heb jij een vraag over mondkapjes? Wil je weten wat nu allemaal precies openbare ruimtes zijn? Of of je nu jouw bruiloft uit moet stellen? App dan jouw vraag nu al via de Omrop-app of naar 06-20 499 199, óf bel live naar de studio tussen 16.00 en 17.00 uur via 058-212 36 18!