LIVEBLOG: Situatie in Fryslân zorgelijk; 91 nieuwe coronabesmettingen, 41 in Leeuwarden

De coronasituatie gaat in de veiligheidsregio Fryslân van 'waakzaam' naar 'zorgelijk', omdat het aantal besmettingen in Fryslân de laatste dagen sterk oploopt. Zorgelijk is het op één na zwaarste risiconiveau. Ook de veiligheidsregio's van Groningen en Flevoland zitten op dat niveau.

Regio's in de Randstad zitten ondertussen in de zwaarste categorie, in 'ernstig'. Dat Fryslân naar de categorie zorgelijk gaat, betekent niet meteen dat er extra maatregels worden genomen. Er zijn landelijk al maatregels genomen, zoals de verplichte sluiting om tien uur 's avonds in de horeca. Veiligheidsregio's hebben wel de bevoegdheid om extra maatregels te nemen, als ze dat noodzakelijk vinden.