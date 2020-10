LIVEBLOG: dringend mondkapje-advies voor openbare binnenruimtes

Het is niet helemaal duidelijk wat musea in Nederland moeten met het dringende advies om mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Directeur Kris Callens van het Fries Museum geeft aan de richtlijnen die het kabinet vrijdag bekendmaakt af te wachten. "Het advies is nu aan alle individuele mensen. Iedereen is welkom, met of zonder mondkapje. Maar als er vanaf vrijdag andere richtlijnen volgen, dan zullen wij die toepassen."

De museumdirecteur geeft aan dat het wel uitmaakt wat voor tentoonstellingen er zijn. "Het Groninger Museum opent binnenkort een The Rolling Stones-tentoonstelling, ik kan mij voorstellen dat zij toch hoop hebben dat ze meer bezoekers mogen toelaten. Voor het Fries Museum zijn er op dit moment geen grote zorgen, buiten het feit dat grote tentoonstellingen pas weer mogelijk zijn als je voldoende bezoekers mag toelaten in het museum. dus als dit veel langer gaat duren dan deze winter, dan zullen we toch weer met elkaar om tafel moeten om te zien hoe de toekomst eruit ziet."

