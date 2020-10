Wethouder Friso Douwstra: "Leeuwarden moet volwaardig eindstation van Lelylijn worden"

Leeuwarden is al druk aan het lobbyen om de Friese hoofdstad in alle Lelystad-plannen te krijgen. Dat is nodig ook, want in de meeste Lelystad-rapporten tot nu toe komt Leeuwarden nauwelijks voor. Als het aan wethouder Douwstra ligt verandert dat snel: "De Lelylijn krijgt twee eindstations: Groningen én Leeuwarden." Hij wijst erop dat een Lelylijn-eindstation in Leeuwarden in het belang van het hele noorden van Fryslân is. "Het is ook in het belang van Harlingen, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel."

Door Leeuwarden een volwaardige aftakking te geven, kan heel Fryslân van de Lelylijn profiteren en niet alleen het zuidoosten met nieuwe treinstations in Drachten en Heerenveen. Douwstra heeft de Leeuwarder ambities al besproken met het provinciaal bestuur en ook met de gemeenten Smallingerland en Heerenveen. Die steunen volgens hem de Leeuwarder ambities van harte.