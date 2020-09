Sneker mondkapjesfabrikant Lampe klaar voor tweede coronagolf

Het bedrijf maakte eerst alleen filters en andere textielproducten, maar heeft in deze coronacrisis de samenwerking opgezocht met twee andere bedrijven. Intussen is Lampe een belangrijke leverancier geworden van vooral de gecertificeerde mondkapjes. "Onze focus is puur de zorg, nog steeds verpleeghuizen, ziekenhuizen, de eerste lijnzorg, om die producten te leveren. Dat zijn de gecertificeerde medische maskers. Uiteraard kijken we ook naar de niet-medische. Ja, mijn handen jeuken, ik heb de materialen. Maar goed, je kunt niet alles."

Geheime locaties

Woensdag kwam het kabinet met het dringende advies om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte. Hierdoor kan de vraag in Nederland weleens erg toenemen. Volgens Lampe heeft de overheid intussen op een geheime locatie in Nederland een voorraad aangelegd van enkele honderden miljoenen mondkapjes, maar blijven ook de leveringen van het Sneker bedrijf hard nodig. De vraag naar materiaal is groot, zei Lampe, maar ze kunnen nog altijd genoeg krijgen. Toch wordt het er niet eenvoudiger op.

Veel mensen twijfelen over het nut van de mondkapjes, maar Lampe verwijst naar een onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uit het rapport blijkt dat zelfs wanneer maar 40 tot 50 procent van de mensen een mondkapje draagt, het aantal besmettingen onder de zogeheten reproductiefactor van 1 zal uitkomen.