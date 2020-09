Drie weken cel voor Leeuwarder die op politie poepte bij aanhouding in Drachten

Op 30 maart werd de Leeuwarder aangehouden nadat hij was betrapt op diefstal in een supermarkt in Drachten. De man heeft een stoma die hij kan bedienen. Tijdens zijn aanhouding liet hij zijn behoefte over het uniform van de politieagent lopen. Die werd daar zo onpasselijk van dat hij er daarna nog vaak last van had wanneer hij zijn werkkleding aan moest trekken.

De verdachte heeft psychische problemen, die versterkt worden bij drugsgebruik. Hij zit nu in het sociaal pension van Zienn en het lijkt inmiddels beter met hem te gaan. Om dit niet te verstoren koos de rechter voor een lagere celstraf. De Leeuwarder moet ook 600 euro smartengeld en 175 euro schoonmaakkosten betalen: hij heeft twee keer een politiecel besmeurd met zijn ontlasting.