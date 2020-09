'Post-coronapoli' in Leeuwarder ziekenhuis MCL helpt ex-coronapatiënten

Aly Ybema kreeg begin maart corona, tijdens het begin van de eerste golf. Inmiddels, tijdens de tweede golf, heeft ze het behandelingstraject in het ziekenhuis net achter de rug. "Ik was niet eens zo erg ziek. Hoofdpijn, twee benauwde nachten en kuchelen. Dat was het wel zo'n beetje. Verder weet je van niets, je ondergaat het en wilt weer beter worden."

Moe

Maar zo makkelijk bleek het toch niet te zijn. Aly Ybema: "Ik werd heel moe, vooral in mijn benen. Ik kreeg hartkloppingen en weer hoofdpijn. Het wilde niet meer." Via de huisarts kwam ze op de post-coronapoli van ziekenhuis MCL. Daar trof ze onder anderen longdokter Jolanda Kuijvenhoven. "Hier hebben we een groep mensen die corona thuis heeft doorgemaakt. Die ziek zijn geworden, maar daarna veel klachten hebben overgehouden."

In het ziekenhuis trainde ze om er weer bovenop te komen. De eerste groep van zes is net uitbehandeld. Kuijvenhoven: "Het gaat eigenlijk best goed met die mensen. Ze zijn voor 95 procent weer de oude. Ze zijn weer aan het werk en pakken hun sociale leven weer op. Maar de longfunctie is niet zoals die was."