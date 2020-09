KNSB wil extra nationale wedstrijden organiseren nu schaatsbubbel er niet komt

Dit jaar worden er geen wereldbekerwedstrijden gereden in het Heerenveense Thialf. Het internationale bond ISU heeft de laatste tijd onderzocht of er een zogeheten schaatsbubbel kan komen in Heerenveen, maar woensdag is besloten dat dit niet doorgaat. Het nationale schaatsbond KNSB zal de komende tijd kijken of er in november en december extra schaatswedstrijden georganiseerd kunnen worden in plaats van dat er geschaatst wordt voor de wereldbekers.