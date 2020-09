Huisartsen zijn goed voorbereid op nieuwe coronapiek

"Vooral in het begin, zo half maart, begin april, moesten we natuurlijk op een ander manier werken, en moesten we snel schakelen, maar we waren wel in staat om mensen goed te helpen. Maar wel anders dan voor corona", zegt Karin Groeneveld van de Friese Huisartsenvereniging.

Uit de enquête komt naar voren dat patiënten in een later stadium naar de dokter gingen. "Zelf heb ik dat niet meegemaakt, wel ging er meer telefonisch."

Drukke periode

Ze maakt zich wel zorgen over de komende periode. "Het najaar is altijd al drukker, ook met de gewone griep en de vaccinatie die we moeten doen. En nu komen daar ook de landelijk oplopende coronacijfers bij. Je weet niet welke kant het opgaat, we moeten de zorg wel goed kunnen blijven organiseren."

Bij de lockdown had de sector zorgen of er genoeg beschermingsmiddelen waren. "In het begin was er veel onduidelijkheid en onzekerheid, ook over de beschikbaarheid van materiaal. Soms werd per dag de richtlijn aangepast, dat was hectisch. Dat is nu beter op orde. Er staat een stevige organisatie en de praktijken zijn goed voorbereid, zoals aparte spreekkamerruimtes."