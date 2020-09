Waar komt de Friese vlag vandaan?

"De paradox is dat het terug gaat op hele oude voorbeelden, maar de vlag officieel nog betrekkelijk jong is", aldus Vries. De officiële Friese vlag is namelijk door de provincie pas vastgesteld in 1957, maar de schuine banen en rode pompeblêden worden al veel langer gebruikt. Vries vertelt dat ze sinds de tweede helft van de negentiende eeuw als vlag worden bruikt, maar ver daarvoor al op vaandels en wapens waren te zien.

Het geromantiseerde verhaal van de oorsprong van de ponpeblêden is die van Koning Friso, die in de derde eeuw vanuit India naar Fryslân kwam om zich daar te vestigen. "Hij zag de sloot vol liggen met de rode pompeblêden, die hem aan de Indische lotus deden denken, en zo zou dat ons nationale symbool zijn geworden", vertelt Vries. Het is echter waarschijnlijker dat de zeven banen en ook de zeven pompeblêden verwijzen naar de zeven Friese zeelanden van de middeleeuwen. Daarbij is het ook een bijzonder en heilig getal, omdat zeven het getal van de volheid is.

Als dat het geval is, dan zou de vlag niet helemaal meer kloppen. "Ons Fryslân, onze procinvie van nu, bevat maar twee van die zeven zeelanden. Eigenlijk pretenderen we heel het gebied van de Friese zeelanden te vertegenwoordigen. Dat is een gebied van Alkmaar tot Cuxhaven in Duitsland!" vertelt Vries. Je zou dus kunnen zeggen dat de huidige Friese vlag is net iets té enthousiast.