Wetterskip Fryslân doet mee aan proeffabriek voor bioplastic

Van dat polyester kunnen bijvoorbeeld biologisch afbreekbare potjes worden gemaakt. Daarmee is al getest in de agrarische sector. De plastic potten om planten in te zetten, zijn dan niet langer nodig.

Het waterschap ziet een goede toekomst voor deze nieuwe technologie, maar het is nog te vroeg om het aan de markt over te laten. De kunststofindustrie wil eerst voldoende materiaal hebben om de verwerking en de toepassing van het nieuwe bioplastic uit rioolslib te testen. Dat testmateriaal zal nu in de nieuwe fabriek in Dordrecht worden gemaakt.