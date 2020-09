Plannen zonnepark Feanwâlden sneuvelen op te licht stroomnet

De winst uit de opbrengsten van de zonnepanelen zou ten goede komen aan het dorp. De gemeente is eigenaar van de grond en wilde graag meewerken, maar netwerkbedrijf Liander zegt dat zo'n groot zonnepark momenteel niet kan worden aangesloten.

De capaciteit van het stroomnet is daarvoor onvoldoende. Er zijn nog nieuwe berekeningen gemaakt met een kleiner zonnepark, maar dan zijn de kosten in verhouding te hoog. Zo gauw de capaciteit van het stroomnet wordt verhoogd, kan het plan weer worden opgepakt worden, maar wanneer dat eventueel is, is onbekend.

Wethouder Gerben Wiersma vindt het jammer: "Vrijwilligers uit Feanwâlden hebben veel energie en tijd gestoken in dit project. Heel jammer dat het nu voor niets lijkt te zijn, omdat het netwerk het niet meer aan kan. Zo gaat de duurzaamheidsopgave, waar wij voor staan, natuurlijk nooit lukken."