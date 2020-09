GGD over voorrangstesten: 'In de wacht blijven'

De twee medewerkers van de schoolkoepel Noventa hadden verkoudheidsklachten. Toen ze echter naar het GGD-nummer voor mensen uit het onderwijs belden voor een afspraak, kregen ze een bandje te horen dat ze later terug moesten bellen,

Dat bericht klonk uren later nog altijd, vertelt Harrie Steenstra, directeur van de schoolkoepel. Bij een afspraak via de webside konden de schoolmedewerkers pas op zaterdag bij de testlocatie terecht. Dat betekent dat ze in elk geval drie dagen niet mogen werken, terwijl dat één dag zou moeten zijn bij een negatieve test.

Volgens Marcel de Jong van de GGD kan via internet geen voorrangstest worden aangevraagd, maar kan dat alleen maar door te bellen. De beschikbaarheid van het nummer en de beschikbaarheid van voorrangstesten zijn niet hetzelfde. "Als je nu belt, en je krijgt uiteindelijk contact, dan kun je een dag later bij ons terecht", aldus De Jong.

"Het is even geduld hebben", voegt hij toe. De wachttijd voor een gewone test staat op het moment op zo'n drie dagen, dus aan de lijn blijven voor een voorrangstest is volgens hem de beste optie. "Het is altijd moeilijk om zo veel lijnen open te hebben dat iedereen er meteen terecht kan."

Voorbereiding was niet genoeg

Noventa had de situatie rond de drukte bij het testen al een beetje aan zien komen en had daarom deze zomer voor een grote pool invallers gezorgd, maar ook met die extra mensen redden ze het niet op om voor alle klassen een docent neer te zetten wanneer die wacht op een test of op de uitslag ervan. Ook de kosten, bijvoorbeeld door een hoger ziekteverzuim, lopen hoog op, normaliter konden deze docenten namelijk wel op school komen.