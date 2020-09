HEA! Zestig jaar te laat geboren

Een oude lijkkoets, een pratende aap of antieke verpakkingen... Het is allemaal te vinden in de Snuffelhal van Flemming Punter in Noordwolde. Flemming is nog maar 33 jaar, maar toch heeft hij een grote liefde voor oude spullen. Daar naar kijken vindt hij mooier dan naar de televisie. Eigenlijk vindt de handelaar dat hij zestig jaar te laat is geboren.