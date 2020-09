Friese theaters mogen op volle capaciteit open: "Belangrijk om cultuur in leven te houden"

Woensdagmiddag is er weer overleg tussen de Friese burgemeesters, voorgezeten door Buma. De burgemeesters zijn nu aan het inventariseren welke cultuurinstellingen een vrijstelling kunnen krijgen en hoe ze dat zullen aanpakken. "Als het veilig kan, is het belangrijk om de cultuur in leven te houden. Dan is er geen limiet, maar geldt de anderhalve meter", zegt Buma.

Het zou daarbij bijvoorbeeld gaan om De Harmonie in Leeuwarden en De Lawei in Drachten. "Daar zullen we zo snel mogelijk antwoord op geven." Buma heeft daarover ook overleg met de Veiligheidsregio-voorzitters van Groningen en Drenthe. "Wij zijn alle drie van mening dat als het mogelijk en veilig is, we deze uitzondering moeten geven."

Geen extra maatregelen

Op de persconferentie afgelopen maandag werd duidelijk dat mensen op sommige plekken in het land mondkapjes moeten dragen. In de grote steden mogen winkeliers zelf bepalen of ze een mondkapje verplicht stellen voor hun klanten en ze moeten er zelf ook op handhaven. Volgens Buma worden op het overleg geen aanvullende maatregelen afgekondigd voor Fryslân. "Wij hebben geen reden om andere maatregelen te nemen dan de nationale. Het RIVM, dus deskundigen, zegt dat mondkapjes niet helpen. Zolang zij dat zeggen, zeg ik hen dat na. Wordt dat anders, dan volgen we dat in Fryslân op."

Toch mogen winkeliers in Fryslân hun klanten ook vragen om een mondkapje te dragen. "Een winkel kan aangeven dat je alleen binnen mag komen met een mondkapje op. Dat mogen ze zeggen, maar het is niet verplicht."