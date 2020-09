Nieuwe coronamaatregelen maken start ijshockeycompetitie BeNe League lastig

BeNe Leaguevoorzitter Danny Micola blijft in gesprek met de clubs, en hoopt dat ze in december toch kunnen spelen. "We zijn nu eerst bezig om de financiën op orde te krijgen, want door de anderhalvemetermaatregelen zijn er minder inkomsten."

Naast het feit dat er geen supporters bij de wedstrijd mogen zijn, spelen ook de reisbeperkingen naar België een rol. "We kijken wat wel en niet kan, er zijn verschillende scenario's. We kunnen ook eerst alleen een competitie in Nederlands verband doen. We zijn steeds aan het kijken hoe we toch kunnen spelen en passen daar ook de organisatie op aan."

De start was al vertraagd naar 1 december om meer tijd te hebben. "Maar we kunnen niet blijven uitstellen. De ijshockeyclubs krijgen geen steun van de overheid, gelukkig krijgen we giften of bedrijven, maar dat is niet structureel."

Met de nu geldende maatregelen kan de BeNe League niet van start gaan. "In de begroting is altijd de kaartverkoop meegenomen, maar als er geen publiek bij mag, dan wordt het wel heel ingewikkeld."