Wel of geen mondkapjes? Op ROC Friese Poort dragen ze die al sinds dit schooljaar

Het is een advies en niet een verplichting, maar de meeste docenten en studenten op de locatie aan de Wilaarderburen in Leeuwarden houden zich eraan. De verantwoordelijkheid ligt bij docenten en studenten zelf.

"Ze beseffen goed dat het nodig is", zegt Jaap van Bruggen, manager faciliteiten. "We willen de school graag open houden, dus zeggen we: zet het mondkapje op in openbare ruimten in school. Op smalle plekken zoals in de gang is het lastig om de anderhalve meter aan te houden, dus dan is het mondkapje handig."

Naast de bekende regels van de RIVM doet de school twee extra maatregelen, het mondkapje dus en het actief meten van de luchtkwaliteit in de leslokalen.

Heeft het mondkapje de besmetting buiten de deur kunnen houden? ROC Friese Poort heeft in heel Fryslân 15.000 studenten. "We hebben enkele besmettingen gehad, maar die zijn niet terug te leiden naar school. Studenten en docenten functioneren ook in de maatschappij en daar staan we niet los van."

Het mondkapje zorgt voor een gevoel van solidariteit. "Het geeft misschien een benauwd gevoel, maar niemand zit op corona te wachten. We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten."