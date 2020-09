Stichting Feanster Moune kan nieuwbouw huizen in Surhuisterveen niet keren

De molenstichting vindt dat de huizen, die op 100 meter van de molen komen, met 11 meter te hoog worden. Ze zijn bang dat de huizen aan de zuidwestkant van de molen teveel wind zal wegnemen.

De bestuursrechter in Den Haag vindt de afstand van 100 meter voldoende. Ook wijkt de maximale bouwhoogte van de nieuwe huizen niet af van de toegestane hoogte in het bestemmingsplan. Tot 2025 is in Surhuisterveen vraag naar 100 tot 140 huizen. De 19 nieuwe huizen vallen binnen die vraag.