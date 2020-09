Eén miljoen fossielvrije kilometers maken: Noord-Nederland zal het proberen

Er zijn veel verschillende manieren om aan de actie mee te doen, vertelt Bouwe de Boer van de organisatie van het fossielvrije weekend. Niet alleen kun je de app kilometers laten tellen wanner je fossielvrij onderweg bent, maar ook thuiswerken kan worden ingevuld. "Je maakt de kilometers naar het werk toe natuurlijk niet", aldus De Boer, en die niet-gemaakte kilometers gebruiken geen fossiele brandstoffen. Iedereen in Friesland, Drenthe en Groningen kan meedoen.

App houdt alles bij

In de app die woensdag gepresenteerd wordt, kunnen mensen hun eigen kilometers bijhouden. De app houdt bij wanneer mensen zich bewegen, en maakt een aanname: je bent aan het lopen, aan het fietsen, of aan het autorijden. Die aanname kun je echter nog wel veranderen, bijvoorbeeld omdat je in een elektrische auto rijdt of omdat je in de bus zit. Uiteindelijk telt de app alles bij elkaar op, en dan wordt duidelijk of het doel van één miljoen fossielvrije kilometers is gehaald.

Een stukje vermaak

Het doel op de lange termijn is bewustworden creëren voor milieuvriendelijke manieren van bewegen, maar op de kortere termijn is het bewegen zelf het doel. "In deze coronatijden zijn we meer thuis, en hebben we vaak minder ruimte om te bewegen", aldus De Boer. "Ook is het natuurlijk een stukje vermaak. Je kunt individueel aan de actie meedoen, maar tegelijkertijd kun je met een hele groep proberen een doel te bereiken." Zo kunnen bedrijven een groep aanmaken voor hun medewerkers om samen kilometers te maken, en ook een eigen doel zetten. Je kunt ook een groep maken met je vrienden, of met je dorp.

Iedereen één kilometer

In heel Noord-Nederland wonen ruim één miljoen mensen, dus als iedereen meedoet aan de actie hoeft iedereen maar één kilometer duurzaam te reizen, of als 100.000 mensen meedoen, maken ze elk 10 kilometer. Het doel van één miljoen fossielvrije kilometers kan dus worden gerealiseerd. Bouwe de Boer heeft goede hoop, maar blijft realistisch. "Het is voorstelbaar dat wij het halen, maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Bovendien moet je de app dan wel gebruiken."

Aangepast programma

Door de aangescherpte coronamaatregels is het programma wel wat aangepast. De openstelling van Friese voorbeeldbedrijven kan niet doorgaan. Het komt nu aan op individuele acties. De bussen van Arriva rijden niet, dit programma wordt volgend jaar herhaald als dat weer mogelijk is.