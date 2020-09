Theaterkoor Animato stopt na 63 jaar: "Een Leeuwarder monument gaat verloren"

"Met pijn in ons hart hebben we dit besluit genomen", vertelt Detty ten Dolle van Animato. "Dit einde hadden we zo niet gewild natuurlijk. We hadden graag nog de grote voorstelling volgend jaar willen maken, maar het zat er niet meer in. Heel jammer. Het doet pijn, er gaat ook een Leeuwarder monument verloren."

Begin dit jaar had de vereniging al twijfels over de haalbaarheid van dat stuk omdat er nog maar 23 leden zijn. Vroeger trokken de voorstellingen volle zalen, maar de laatste jaren kwamen er minder bezoekers. "Er is minder interesse voor dit soort muziek, dus kregen we ook minder inkomsten We kunnen alle kosten niet meer betalen."

Vele hoogtepunten

Ze kijkt terug op vele hoogtepunten, uitvoeringen met solisten en een groot orkest. "Volgend jaar zouden we 'Zar und Zimmermann', een opera van Albert Lortzing doen. Dat is een prachtige operette en die zouden we in nieuw jasje steken, wat moderner en we zouden solisten invliegen, maar het werd gewoon allemaal te krap. Dus we stoppen nu definitief."

De vereniging heeft een heleboel kostuums, een collectie van zo'n 3.000 stuks. Wat gebeurt daarmee? "Dat moeten we nog bedenken, misschien hebben anderen er belang bij? Die kunnen zich wel bij ons melden."

Het afscheid van de leden kan nu vanwege corona niet doorgaan, maar volgend jaar willen ze nog wel iets doen voor de leden.