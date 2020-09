Herdenking op het Magister Alvinus Sneek na plotseling overlijden teamleider

Op RSG Magister Alvinus in Sneek wordt woensdagochtend met alle 1.900 leerlingen en de medewerkers stilgestaan bij het plotseling overlijden van een medewerker. De politie melde dinsdagochtend dat er een levenloos lichaam aangetroffen was in het water aan de Pasfeardyk in Sneek. Het bleek om een 49-jarige medewerker van de school te gaan.