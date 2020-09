Gele boeien markeren rustplekken voor vogels voor de winter

De vogelrustgebieden liggen in de Snitser Mar, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. Ze liggen langs de ondiepe randen van meren en nooit in de vaargeulen. Watersporters en sportvissers kunnen dus gebruik blijven maken van de vaargeulen

Soms kan één voertuig of persoon al vanaf enkele honderden meters voor voldoende verstoring zorgen om de vogels te laten opvliegen. Vooral bij grote groepen vogels kan dit voor veel onrust zorgen.

Reserves opbouwen

Watervogels zoals de smient, slobeend, nonnetje of wintertaling, overwinteren graag in Fryslân. Ze hebben tijd en rust nodig om voldoende te eten en aan te sterken. Al deze reserves gebruiken ze om later weer naar de zomerverblijven te vliegen om te nestelen. Elke keer dat ze onnodig opvliegen, verliezen ze wat van hun energievoorraad.