LIVEBLOG: Twee nieuwe besmettingen op Vlieland; meerderheid Tweede Kamer wil landelijk mondkapjes

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil op landelijk niveau mondkapjes invoeren in de binnenruimte. Ook de VVD sprak zich uit voor het landelijk invoeren van mondkapjes. De vraag is nog wel of het dragen in winkels, horeca en publieke ruimtes verplicht wordt, of dat het om een dringend advies zal gaan.

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff hoeft het deskundigenteam OMT zich niet nog een keer uit te spreken over het dragen van mondkapjes. Zijn partij wil wel een advies van het Outbreak Management Team "over het 'hoe'", namelijk of er een plicht of een richtlijn komt. PVV-leider Geert Wilders zei al niets te zien in een plicht. Maar hij wil, net als veel andere partijen, dat er niet regionaal over mondkapjes wordt besloten, maar dat dit landelijk gebeurt.