LIVEBLOG: Huisartsen ontevreden; 'gratis mondkapje voor minderbedeelden'

FNV wil dat mensen die op of rond het minimum leven gratis mondkapjes krijgen. Die oproep deed de vakbond in een brief aan de Nederlandse gemeentes.

"De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die mondkapjes er niet bij hebben", zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden. "Helemaal niet nu je in sommige steden en regio's het dringende advies krijgt om een mondkapje te dragen en winkels je mogen weigeren als je dat niet doet."

De vakbond vraagt gemeentes om de mondkapjes te betalen uit de bijzondere bijstand of met een algemene tijdelijke maatregel. "Schenk alle minima desnoods vijf stoffen, wasbare mondkapjes, zoals ze bijvoorbeeld al doen in Rotterdam. Dat zou heel veel mensen wat lucht geven", zegt Van der Plicht. Sinds 1 juli geldt er een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.