LIVEBLOG: Buma wil duidelijkheid over landelijk mondkapjesadvies: "Wat is de bedoeling?"

Burgemeester en voorzitter Sybrand Buma van Veiligheidsrego Fryslân wil duidelijkheid over het dringende advies van het kabinet om in heel Nederland mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Het besluit voor de landelijke richtlijn viel woensdag op aandringen van partijen in de Tweede kamer. Buma zet er nog veel vraagtekens bij. "Wat is nou precies de bedoeling, waar wel en waar niet? En wat is ook de rol voor de Veiligheidsregio hierin?", vraagt hij zich af.

Het besluit van het kabinet om de regeling per direct te laten ingaan, kwam als een verrassing voor Buma. "Voor mij is dit nieuw omdat ik afgelopen maandag van het kabinet heb gehoord, en van Jaap van Dissel van het RIVM, dat een mondkapjesplicht juist niet zou moeten. De druk van de Kamer zegt nu dat het wel moet. Ik wil graag weten wat we moeten doen om het zo veilig mogelijk te maken en wat daarin past. Als dat mondkapjes zijn, prima, maar dan moet ik weten hoe. Zodat de Friezen ook uitgelegd kunnen krijgen wat de gedachte hier is."