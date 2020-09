Hospice Sneek bestaat twintig jaar: "Behoefte neemt alleen maar toe"

"De bezetting is nu al hoog. Meestal is iedereen vol", zegt Roelofsen. "Niet alleen in Sneek, maar ook bij onze andere collega's in Friesland. Ik denk dat de behoefte voor een hospice alleen nog maar zal toenemen." Dat die behoefte toeneemt, komt volgens haar omdat ouderen langer thuis blijven wonen.

Het initiatief voor het hospice kwam van een vriendin van Roelofsen. "Haar moeder was helemaal alleen in het ziekenhuis overleden. Dat was voor haar een hele slechte ervaring. Daarom wilde mijn vriendin kijken of er andere mogelijkheden waren. Ze heeft er veel onderzoek naar gedaan en is zelfs in Engeland geweest."

Op vrijdag 29 september 2000 was het zover: de opening van Hospice Súdwest-Fryslân. Er was toen plaats voor drie mensen en Roelofsen begon als vrijwilliger. "Ik werkte toen in het ziekenhuis als verpleegkundige. Daar ben je altijd gericht op behandelen, maar soms kan dat niet meer. Dan is het goed als er een alternatief is voor waar iemand naartoe kan en waar er tijd is om bij iemand te zitten. In het ziekenhuis heb je de tijd er niet voor."