Nieuwe coronamaatregelen zoveelste klap voor horeca: "Moeten er een positieve draai aan geven"

Van Ommen zegt goed contact te hebben met de gemeente en handhavers. "De communicatie is erg fijn, zij begrijpen onze zorgen ook. Ze zijn erg schappelijk en willen meedenken in alles wat er gebeurt." Haar plannen voor de toekomst moet Van Ommen echter eerst even in de ijskast zetten. "We moeten nu kijken naar hoe het met de besmettingen gaat, zodat we straks niet in een algehele lockdown zitten."

Op de terrassen was te zien dat mensen die na negenen nog een plekje zochten, nul op het rekest kregen. De meeste horecagasten hebben begrip voor de strengere maatregels, maar niet iedereen kan zich erin vinden. Brabantse toeristen op het terras in Sneek vinden de nieuwe maatregelen bijvoorbeeld maar overdreven. "Ik zie de logica er niet van in. Ik snap niets van 22.00 uur...", zegt een man. "Als je kijkt wat het betekent voor een kleine kroeg, dan is dat heel veel", voegt een vrouw daaraan toe.