Politie onderzoekt groot waterlek in leegstaand gebouw Leeuwarden

De politie onderzoekt een groot waterlek dinsdagavond in een gebouw aan de Voltastraat in Leeuwarden. Een monteur van netbeheerder Liander kwam daarbij in de problemen. Het gebouw was ondergelopen en toen een monteur van Liander polshoogte nam in het gebouw, kon hij er niet meer zelfstandig uitkomen. De politie heeft de man met behulp van de brandweer uit het gebouw gehaald.