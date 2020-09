College Weststellingwerf zet bezuinigingen op Wmo-zorg door

Volgens het college kan met name de huishoudelijke hulp 'efficiënter'. Die hulp moet naar zo'n 2,1 uur per week. Nu is het bijna een uur meer. Ed de Vries van collegepartij VVD had wel in de gaten dat dit niet een mooie boodschap is: "Maar de afgelopen jaren hebben we meer uren toegekend dan nodig was. Niets doen is geen optie gelet op het enorme tekort. Het wordt nog een hele puzzel om de stijgende zorgkosten te kunnen ophoesten."

Oppositiepartijen zijn er niet blij mee. Zo zei Ronald Westenberg (D66) dat het college met een kaasschaaf aan het bezuinigen is, zonder visie. Gaby Thijssen van GroenLinks noemde het zelfs asociaal. Het college gaf op haar beurt aan dat de oppositie niet meedenkt over een oplosing.