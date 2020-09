Hester Simons nieuwe directeur 'Alde Fryske Tsjerken'

Hester Simons uit Leeuwarden is de nieuwe directeur van Stichting 'Alde Fryske Tsjerken' (Oude Friese Kerken). Simons begint op 19 oktober aan haar nieuwe baan als boegbeeld van de organisatie, die 52 kerken in Fryslân in beheer heeft. Simons is geboren en getogen in Fryslân. Het is de dochter van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra. Via haar vader groeide ze op met het gevoel dat de kerken in Fryslân historisch erfgoed zijn.