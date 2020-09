Weer een nieuw hoofdstuk in het coronaboek voor de ondernemers in Balk

Uurtje voor kwetsbaren in de supermarkt

Even verderop in Balk, bij de supermarkt, zijn er ook weer nieuwe regels: "Ik moet eerlijk zeggen, dat er voor ons weinig verandert", begint Arend Siemonsma zijn verhaal. "We zijn natuurlijk al even bezig met die anderhalve meter en het ontsmetten. Er mag maar één persoon per huishouden en per winkelwagen naar binnen. Wel is het zo dat we nu een uurtje voor de ouderen of kwetsbaren moeten regelen. We denken zelf aan half acht tot half negen 's ochtends, maar we moeten nog bedenken hoe we dat precies gaan invullen."