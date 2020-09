Gerben Wiersma mag turncoach blijven, als 'bondcoach in de luwte'

Gerben Wiersma is bondscoach van de turnvrouwen. Hij mocht sinds 1 september weer op de turnvloer training geven. Die trainingen worden in de SportQube in Nijmegen gegeven. Er wordt momenteel niet in Heerenveen getraind door de turners van TeamNL. De KNGU wil de regie houden op de trainingen en daarom is Nijmegen als centrale locatie gekozen. Wiersma voert nu deels de functie van bondscoach uit.

Volgens Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU, is Wiersma de afgelopen weken weer aanwezig geweest in de turnzaal. "Hij is gewoon weer turncoach. Hij begeleidt de turners van TeamNL. We hebben hem wel gevraagd in de luwte te blijven. Hij is als het ware bondscoach in de luwte. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij wel meebeslist in de selectie voor het EK, maar niet leidend is. En we hebben hem gevraagd ook richting de media terughoudend te zijn. Je moet je voorstellen dat het een hele gevoelige situatie is. Zo lang het onderzoek loopt, lijkt het ons dan ook beter in de luwte te werken."

Onderzoek levert 130 meldingen op

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland zijn 130 berichten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. De meldingen dateren vanaf 1986 tot nu. Volgens de KNGU gaat het met name over meldingen van voor 2012. Als de melder wil dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de beschuldigde persoon, dan komt de zaak bij het Instituut voor Sportrechtspraak terecht. Tot nu toe zijn er 43 doorverwijzingen naar dit instituut.

Naast deze meldingen wordt er ook onderzoek gedaan door het bedrijf Verinorm. Het bedrijf heeft 17.000 mailadressen bij elkaar verzameld en opgeroepen om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek zou aan het eind van dit jaar klaar zijn, maar is nu doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2021.

Vincent Wevers mag TeamNL wel trainen

Vincent Wevers, die onder andere zijn dochters Sanne en Lieke Wevers in Heerenveen heeft getraind, is een van de tweede coaches die te maken krijgt met de zogeheten 'ordemaatregel'. Dat betekent dat hij geen training mag geven aan andere trainers, maar wel aan de turnsters van TeamNL.

De andere coach die met die regel te maken heeft, is Nico Zijp uit Den Bosch. Hij mag helemaal geen trainingen meer geven. De 'ordemaatregel' betekent niet dat Wevers of Zijp schuldig zijn, maar dat de zaak verder onderzocht wordt. Bij Gerben Wiersma is dat niet het geval. Betekent dat dan ook dat er geen meldingen zijn gedaan aan het adres van Wiersma? Mark Meijer: "Dat kun je niet zeggen. Dat weet ik ook echt niet. En je kunt dus ook niet zeggen dat dat in de toekomst nog gaat komen. De onderzoeken lopen nog."

Mogelijke wedstrijd in nieuwe turnhal Heerenveen

Op 5 oktober wordt besloten of het Europees Kampioenschap turnen doorgaat. Het is niet zeker of het EK in Baku (Azerbeidzjan) wel door kan gaan in verband met het coronavirus. Mocht het EK niet doorgaan, dan wordt er een wedstrijd in Heerenveen georganiseerd. Op dit moment is de bouw van een nieuwe topsportturnhal bezig. "Wat voor status deze wedstrijd krijgt, dat weten we nog niet. We hopen, als het EK niet doorgaat, een goede wedstrijd op niveau te kunnen organiseren. Of deze wedstrijd dan invloed heeft op de plaatsing voor de Olympische Spelen, dat weten we nog niet."

De centrale locatie is op dit moment in Nijmegen, maar die locatie kan veranderen als de turnhal in Heerenveen klaar is. "Dat gaan we zeker overwegen," aldus Mark Meijer.