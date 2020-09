Ventilatie bij meer dan de helft van de scholen niet op orde

Bij het maken van een plan kunnen scholen hulp krijgen van de GGD. Volgens Ronald Spoelstra van adviesbedrijf Technion hebben in Fryslân zeker meer dan de helft van alle scholen de ventilatie niet goed op orde.

Inventarisatie

De scholen moeten de inventarisatie maken in opdracht van minister Arie Slob van onderwijs. Een goed ventilatiesysteem moet zorgen voor een laag gehalte aan CO2 en een hoger zuurstofgehalte in de school. Dat is beter voor de gezondheid en dus ook voor het werkklimaat van de leerkrachten en leerlingen. Goede ventilatie is de laatste tijd nog meer in het nieuws door de corona-uitbraak. Hoewel nog altijd niet is vastgesteld of slechte ventilatie bijdraagt aan de verspreiding van het virus wordt er op school wel zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede luchtdoorstroming.

Op Campus Middelsee in Sint-Anneparochie, een school voor vmbo, havo en vwo, is het vrij goed geregeld. Dat zegt directeur Eelke Bruinsma. De school is nog maar vijf jaar oud en van alle moderne technieken voorzien.

Uit metingen van het CO2-gehalte op school deed blijken dat dit ver beneden de toegestane norm is.