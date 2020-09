Al 150 Friese vlaggen in 34 landen voor Operaasje Fryske Flagge

Het doel van de operatie is simpel: foto's en verhalen verzamelen van Friezen uit de hele wereld, natuurlijk met een Friese vlag in de handen. "Het mooiste zou zijn dat we uit alle landen van de wereld, dat zijn er zo'n 200, een foto van een Friese vlag krijgen. Het laat zien hoe internationaal onze Friese vlag is", zegt Ronald van der Pol, redacteur online. Het ultieme doel is natuurlijk dat er een Friese vlag-emoji komt.