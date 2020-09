Protocollen lagen klaar, maar Elfstedenhal en Aris moeten snel omschakelen

Directeur Klaas Siderius legt uit dat het meest belangrijke het sluiten van de horeca is. "Wij mogen daar geen mensen toelaten. Voor onze schaatsers geldt dat de verenigingen gewoon hun schaatsers kunnen toelaten. We hebben ons best gedaan om alles coronaproof in te richten."

Horeca inrichten

It houdt wel in dat er minder geld binnen komt. "Onze horeca levert een groot deel van de inkomsten op. We vallen waarschijnlijk wel onder de definitie van sportkantine. Het is wel jammer dat we dicht moeten, want wij hebben vele ruimte en gebruiken QR-codes voor het bestellen. Daardoor hebben we ook geen loopbewegingen. En we zijn ook niet ingericht op een nazit, wat je bij het voetbal bijvoorbeeld wel ziet. We hebben vergaderingen en mensen die gewoon langskomen voor een warme chocolademelk, maar groepsvorming valt hier wel mee."

Het goede nieuws is wel dat schaatsers gewoon veilig binnen kunnen komen, geeft Siderius aan. "Er is nog wel wat onzekerheid over wie nu precies een begeleider is. De regels op de website van de Rijksoverheid gaan met name over het vervoeren van de sporters: tot 17 jaar is een chauffeur een begeleider. Maar wij hebben hier ook veel kinderen die hulp nodig hebben met het onderbinden van de schaatsen. Zoiets is niet echt meegenomen in de regels. We hopen wel dat de kinderen hulp kunnen krijgen en dat die begeleiders op veilige afstand kunnen wachten tot het schaatsen voorbij is."

Geen ontmoetingsplek

Manager Sierd Dijkman van Aris had al veel werk gestoken in het maken van protocollen om weer fans toe te laten bij de basketbalwedstrijden. "We hebben een mooi protocol opgesteld met de gemeente om met zo'n 200 toeschouwers in het Kalverdijkje te spelen, maar het moet nu zonder publiek. Onze laatste wedstrijd was in maart. Het is wel jammer dat je zo niet zichtbaar bent. We zien ons ook als een ontmoetingsplek voor de fans en sponsoren. Dat valt weg."

Maar goed, zo geeft Dijkman aan: "Het goede nieuws is dat we kunnen beginnen, maar dat zal zonder publiek zijn. Het zal er heel anders uitzien. Alle wedstrijden zijn straks met een livestream te volgen. Dat is voor de vrijwilligers, sponsoren en onze fans wel jammer, maar ook begrijpelijk."