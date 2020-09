Verslaafde man uit Harkema reed auto total loss en moet naar kliniek

De man dealde in speed en zelfgemaakte ghb en verkocht ook aan minderjarigen. Hij dealde om zijn eigen verslaving te bekostigen. Naar eigen zeggen is hij nu van de drugs af en wil hij behandeld worden. Hij kan vanaf 1 oktober naar een verslavingskliniek in Beilen. Daarna moet hij zich nog laten behandelen door Verslavingszorg Noord-Nederland en komt hij in een begeleid wonen-traject.