Duizenden zonnepanelen kunnen voorlopig op dak Thialf blijven liggen

De verzekeraars lieten Thialf het afgelopen voorjaar weten dat ze de verzekering op 1 oktober wilden stopzetten vanwege mogelijk brandgevaar van de zonnepanelen. Provincie Fryslân liet aansluitend onderzoek doen naar de verzekerbaarheid van de zonnepanelen. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, mogen de panelen voorlopig blijven liggen zonder dat de verzekering per direct wordt opgezegd.

Het probleem is daarmee nog niet uit de wereld, maar gedeputeerde Sander de Rouwe beschouwt de tijdwinst wel als positief nieuws. De provincie wil proberen te voorkomen dat de 5.000 zonnepanelen moeten worden verwijderd, want dat zou veel geld kosten en Thialf tegelijkertijd ook veel minder duurzaam maken. "Dat is wat mij betreft echt een worst case scenario. Niet alleen voor Thialf, maar ook voor andere grote projecten in Nederland met zonnepanelen op het dak."

Financiële problemen

Thialf heeft al een tijd financiële problemen en is eerder dit jaar gered door een extra financiële injectie van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Het verwijderen van de zonnepanelen zou de financiële positie van het ijsstadion nog moeilijker maken.

Volgens De Rouwe zit het probleem niet in de eerste plaats in reëel brandgevaar van de zonnepanelen, maar in aangepaste normen die de verzekeraars hanteren. Het onderzoek naar het verschil van inzicht tussen verzekeraars en Thialf loopt de komende maanden nog door. In het kader van het onderzoek worden onder andere de directie van Thialf en de installatie verder gehoord.