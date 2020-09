Voorstellingen Plien & Bianca in De Lawei mogen doorgaan van Veiligheidsregio

Na de aankondiging maandag van de nieuwe coronamaatregelen was het voor De Lawei onduidelijk wat er zou gebeuren. Ze hadden een ultimatum aan de Veiligheidsregio Fryslân gesteld. Voor drie uur dinsdagmiddag wilde Avezaat weten of de voorstellingen konden doorgaan zoals ze waren gepland, met 240 bezoekers. Daar is groen licht voor gekomen. Hoe het verder de komende drie weken gaat, weet Avezaat nog niet.

Amsterdam

Intussen mogen culturele instellingen als theaters en bioscopen in de regio Amsterdam niet meer dan dertig bezoekers ontvangen. Dat heeft de veiligheidsregio aldaar dinsdag bepaald. De maatregel gaat om 18.00 uur in.