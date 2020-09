Ondanks corona meer dan 10.000 bezoekers voor de pont Kingmatille

Bij de pont werken ze met zo'n 40 vrijwillige schippers. Zo is er iedere dag bezetting van twee mensen op de pont. In dit jubileumjaar moesten ze rekening houden met diverse coronamaatregelen. Waar normaal twaalf mensen met hun fiets mee kunnen, zijn dat er nu nog vier. "Mensen moeten zich ook op de pont aan de anderhalve meter afstand houden natuurlijk," zegt Talsma. "En toch hebben we een topjaar gehad met meet dan 10.000 fietsers op de pont. We moeten nog even kijken of we dat na het seizoen nog kunnen vieren met een mooi feestje."

Meestal houdt de fietspont er rond 1 oktober mee op. Dit jaar is besloten tot 4 oktober door te gaan. Daarna bestaat de mogelijkheid dat de pont bij mooi weer nog langer in de vaart is.