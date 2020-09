GGD Fryslân blij dat provincie meegaat in landelijke coronamaatregelen

We hebben in Fryslân op dit moment echt nog niet zo veel besmettingen als in bijvoorbeeld de Randstad en het is daarom volgens Hofstra belangrijk dat we nu in de landelijke lijn volgen, zodat de problemen hier in het najaar beperkt blijven. De nieuwe coronamaatregelen gelden in eerste instantie de komende drie weken. "Over drie weken gaan we kijken wat het effect is. Als dat effect goed is, kunnen we dezelfde maatregelen doorzetten", legt Hofstra uit. Als die effecten niet goed genoeg zijn, moeten er extra maatregelen bij komen.

Bezoek thuis

Het kabinet vraagt mensen om vanaf dinsdagavond niet meer dan drie mensen te ontvangen. "Laat het voor mensen ook vooral een waarschuwing zijn dat zij uit zichzelf kijken hoe ze de verspreiding in de thuissituatie zo klein mogelijk kunnen houden." Ook studenten die bij vader en moeder op bezoek gaan, moeten volgens Hofstra afstand houden. "De neiging om dicht op elkaar te kruipen is dan groter, maar nu is de tijd aangebroken om dat niet meer te doen."

Werksfeer

Ook op het werk moeten mensen goed afstand houden. "Als mensen in de koffiepauze geen anderhalve meter afstand houden, moeten we meer mensen in quarantaine plaatsen." Daarbij gaat het om de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, maar ook werkgevers worden aangesproken op overtredingen en bedrijven kunnen twee weken worden gesloten als ze zich niet aan de regels houden.

Hofstra hoopt dat de maatregelen hun doel dienen. "Dan zijn we over drie weken echter nog niet klaar, het duur vast langer. Ik hoop dat er over die drie weken niet strengere maatregelen nodig zijn, maar dat hebben we met z'n allen in de hand."