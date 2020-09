Onderzoek naar scheuren in asfalt Sintrale As

Op dinsdag gelden de maatregels voor de rijbaan van de afslag De Westereen tot afslag Broeksterwâld/Wâlterswâld (richting Dokkum) en op woensdag voor de andere kant (richting Nijega/Drachten).

De op- en afrit bij de Dwarsloane bij Broeksterwâld is op beide dagen helemaal dicht tussen 10.00 en 14.00 uur. Verkeer kan via de Sintrale As over Dokkum omrijden. Die omleiding is met borden aangegeven.

De aannemer doet onderzoek naar het ontstaan van de scheuren in het asfalt dat van 2013 tot 2015 is aangelegd. De verwachting is dat het asfalt in het voorjaar van 2021 kan worden gerepareerd.