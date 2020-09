Dit zijn de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus

Premier Rutte snapt dat de maatregelen vervelend zijn: "Maar we moeten de pijn verdelen. Natuurlijk heeft dit grote economische gevolgen, maar we kunnen het virus niet opnieuw laten oplaaien."

Het doel was om die maatregelen eerst alleen in te stellen voor steden, maar die gelden nu overal. Want de exponentiële groei van het virus gaat te hard, zegt minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. "De treinen worden voller, het thuiswerken schiet er bij in. Het zijn niet alleen de jongeren, dan zien we terug in de cijfers. Onder de streep is het gewoon niet goed genoeg."

Aantal besmettingen loopt hard op

Hard ingrijpen is daarom nodig, zegt Rutte. Dat geldt met name voor de grote steden, maar ook voor steeds meer andere regio's. "Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen." In Fryslân waren er maandag 74 nieuwe besmettingen. Alleen afgelopen zaterdag waren dat er meer, toen 80.

"We moeten helaas onze vrijheden beperken, zodat we ze niet hoeven in te leveren", zegt De Jonge. "Het effect van wat we vandaag doen, zien we pas over een paar weken."

"Onder de streep is het niet genoeg", zegt De Jonge. "Er zijn 100.000 mensen besmettelijk. Dat betekent: van elke 170 mensen die je tegenkomt kan er één je aansteken. We verwachten binnen een week een stijging naar 5000 besmettingen per dag, zelfs met de maatregelen die we vanavond aankondigen."