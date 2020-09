LIVEBLOG: Ondernemers hopen weer op overheidssteun

De nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond ingaan, leveren veel beperkingen op voor de horeca. Het is de zoveelste tegenslag in een tijd waarin de horeca continu wordt geraakt. "Iedereen baalt vreselijk", zegt eigenaar Baukje de Vries van Ierse pub Paddy O'Ryan in de Leeuwarder binnenstad.

In vergelijking met bijvoorbeeld de kroegen in de Oude Doelesteeg valt de schade voor De Vries nog mee. "Dan mag ik nog in mijn handen knijpen, want daar kun je niks!" Voor Paddy's is het echter een flinke klap. "Zeventig procent van mijn omzet komt uit de drank en dat is vooral in de avonduren. Het grootste deel van mijn omzet draai ik tussen 20.00 en 0.00 uur."