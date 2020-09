LIVEBLOG: Afgelopen 24 uur 69 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

It Fryske Gea heeft in verband met de nieuwe coronaregels haar ledenvergadering geannuleerd. Die zou vanavond in het congrescentrum in Drachten worden gehouden. De nieuwe maatregelen gaan vanavond om 18.00 in en het is volgens It Fryske Gea te kort dag om de vergadering goed en veilig in te richten. Op de agenda stond onder andere de voordracht van Janny Vlietstra als nieuwe voorzitter van de natuurbeschermingsorganisatie.