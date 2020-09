Coronanieuws 29 september: Afgelopen 24 uur 69 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Het Survento Fanfare Festival in Surhuisterveen is geschrapt. Het festival stond voor 14 november op de planning en zou in zalencentrum De Lantearne georganiseerd worden. "De beslissing is met pijn in het hart genomen. Het bestuur hoopte lange tijd dat het festival in aangepaste vorm zou kunnen plaatsvinden," liet het bestuur weten. De organisatie was in gesprek met de gemeente Achtkarspelen.

"Door de strengere maatregelen zullen de deelnemende orkesten zich niet goed kunnen voorbereiden op hun deelname aan het festival. Gezien de huidige ontwikkelingen is het nog volstrekt onduidelijk of de genomen maatregelen binnen de komende zes weken versoepeld zullen worden en het is maar de vraag of de dan geldende maatregelen genoeg openingen bieden voor het organiseren van het festival," schrijft de organisatie.