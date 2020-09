Minister Ollongren zegt werkbezoek aan Waddeneilanden af vanwege coronamaatregelen

Ollongren zou langskomen op de eilanden om te praten over het overeind houden van - in verhouding dure - voorzieningen zoals scholen en zog voor kleine gemeenschappen als de Waddeneilanden. Daar werd voor de uitbraak van het coronavirus ook al over gesproken. De minister zou het bij het afgelaste bezoek ook hebben over de economische gevolgen van de coronacrisis voor het gebied.