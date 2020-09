Nieuwe coronamaatregelen treffen horeca hard: "Het wordt wel heel erg met je billen knijpen"

"Er mogen maar 30 gasten binnen en 40 buiten. En mensen moeten reserveren, maar dat moest eerder ook al", legt De Vries uit. "Wat heel vervelend is dat mensen voor 21.00 uur binnen moeten zijn." Hoewel de beperkende maatregelen vervelend zijn, begrijpt ze ze ook volledig. "Uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. Maar ik baal wel!"

Naar haar idee houdt iedereen in het Noorden zich goed aan de coronamaatregelen, terwijl dat in zuidelijker in het land wel anders is. "Dan denk ik wel: we worden met z'n allen hierop afgerekend."

In vergelijking met bijvoorbeeld de kroegen in de Doelesteeg valt de schade voor De Vries nog mee. "Dan mag ik nog in mijn handen knijpen, want daar kun je niks!" Voor Paddy's is het echter ook een flinke klap. "Zeventig procent van mijn omzet komt uit de drank en dat is vooral in de avonduren. Het grootste deel van mijn omzet draai ik tussen 20.00 en 0.00 uur."

Failliet is ze nog niet, "maar het wordt zo langzamerhand wel heel erg met je billen knijpen", zegt De Vries. Ze hoopt snel op steun van de overheid. "Zonder lukt het niet meer en dan spreek ik namens velen."