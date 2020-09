Terschelling geeft vouchers aan woningeigenaren voor verduurzamen huizen

Met 80 euro maak je je huis natuurlijk niet meteen volledig duurzaam. Het gaat om een klein bedrag dat bedoeld is voor kleinere besparingen. Wethouder Sietze Haringa deelt dinsdag de eerste voucher uit. "We hebben gemerkt dat er belangstelling is voor verduurzaming op het eiland." Mensen krijgen de voucher thuis opgestuurd, met daarbij een boekje met tips en suggesties. De voucher kunnen ze in winkels op het eiland besteden. "Dat is altijd interessant, zo net voor de winter en het kouder worden van de dagen."

Het geld komt van het Rijk. "Het Rijk heeft de regeling uitgevaardigd en daar kon de gemeente op inschrijven", legt Haringa uit. De gemeente Terschelling krijgt in totaal 100.000 euro van het Rijk voor deze regeling.

Alleen voor woningseigenaren

"In deze fase was dat alleen voor de woningeigenaren. Dat vonden wij wel jammer, want er zijn ook veel huurders die net zo goed een besparing kunnen gebruiken." Er komt waarschijnlijk een tweede ronde waarin er geld wordt uitgedeeld. Haringa: "Daar wachten we met smart op." De gemeente wil daarin ook samenwerken met de woningbouwcorporatie. "Wij willen zeker proberen die tweede ronde actief in te vullen."

De gemeente Terschelling zet ook in op grotere duurzaamheidsinvesteringen. "Daar hebben we een groter eigen budget voor uitgetrokken en dat kan oplopen tot 1.000 euro. Daarvoor moet je wel wat grotere maatregelen treffen, zoals gevel- of dakisolatie."