Voorzitter Harkemase Boys over coronaregels: 'Voor niks duizenden euro's geïnvesteerd'

"Wij zijn enorm teleurgesteld", legt Heeringa uit. "Wij zijn sinds maart bezig om het hele park coronaproof te maken. De kantine, de ingangen, de tafels, er zijn tenten gehuurd, de tribunes zijn afgezet en bespoten." Er is voor duizenden euro's geïnvesteerd. "En nu hebben we dat voor niks gedaan."

Heeringa is ten einde raad: "Zonder publiek moeten voetballen, kwam al hard aan. Als je dan ook nog hoort dat de kantine minimaal drie weken dicht moet, dan weet je niet meer waar je het moet zoeken."

Wedstrijd

Er was hoop om weer wat geld op te halen met de bekerfinale tegen Flevo Boys die op de planning stond. Daarbij was 600 man publiek welkom, maar dat kan nu niet meer. "Dat doet extra pijn", zegt Heeringa. "We hadden het plan dat iedereen kon zitten, op anderhalve meter. We zouden 5 euro entree per persoon vragen om ons te steunen. Dat wordt je nu door de neus geboord."

Het voetballen is niet meer rendabel, volgens Heeringa. "We hebben dinsdag een bestuursvergadering om alles nog eens door te rekenen, maar het kan niet uit." Ook als de club besluit niet door te voetballen, lopen de kosten op. "De vaste lasten blijven ook als je niet voetbalt."