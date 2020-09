27-jarige man aangehouden met 47 wikkels cocaïne in bezit

Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is afgelopen vrijdag aangehouden in verband met het dealen van harddrugs. De man werd aangehouden, nadat hij in meerdere dorpen in Noardeast-Fryslân dealde in cocaïne. Bij de 27-jarige werden in totaal 47 wikkels met cocaïne gevonden.